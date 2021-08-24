專注以黏膜免疫調節技術平台開發新藥的昱厚生技(6709)今日舉行股東會，由董事長陳璧榮主持。由於旗下新藥尚處於研發與臨床試驗階段，董事長陳璧榮在股東會上感謝董事及所有股東的支持，承諾各項臨床試驗進度將依序進行，並積極推動商務發展，爭取與國內外大廠洽談授權或合作開發，盼在最短時間內將目前開發藥品推上市，引領公司營運邁向新里程碑。

陳璧榮表示，在商務發展策略上，昱厚採取雙軌策略，一則與具銷售通路或擁有豐沛資金的大藥廠結盟，以最有效的方式將藥品開發至上市；一則透過技術移轉將尚在開發中的產品進行授權，收取授權金與權利金等。由於昱厚專注藥物開發與臨床試驗，相關生產事宜則採與符合供貨地區法規代工廠進行合作，以完善供應鏈。

總經理徐悠深進一步說明，昱厚自行開發的黏膜免疫治療技術平台，擁有11國的專利布局保護並可廣泛用於多項適應症，具有龐大的開發潛力與商化價值，是公司的核心競爭力，目前以此平台開發出的流感疫苗AD07030、過敏性鼻炎AD17002-AI、新冠免疫治療藥AD17002-SC等三大主力產品皆獲CDE納入專案指標性案件，取得政策支持與肯定，近一年並取得重大臨床進展。

其中，鼻噴劑型流感疫苗在向CDE及TFDA諮詢與規劃III期臨床設計後，獲得TFDA的鼓勵發展，包括協助轉為四價抗原、受試對象擴展到全年齡層以及臨床試驗終點疫苗保護率不須與現行疫苗對照等，接下來將伺機啟動三期臨床試驗。過敏性鼻炎黏膜免疫調節蛋白藥Ib/IIa期臨床試驗亦獲TFDA同意結案備查，將繼續推進下一階段呼吸道過敏治療臨床試驗規劃。

據統計，台灣有四分之一成人與三分之一孩童有過敏性鼻炎，而過敏性鼻炎患者罹患氣喘的風險又比常人高出3-4倍，流感則因傳染力強又易突變，造成每年的反覆性流行，這二項疾病皆具有長期且季節性的的藥物需求，昱厚開發的產品皆為鼻噴劑型，提升給藥方便性且無須處理廢棄針頭，特別是在鼻腔投予藥物後能有效提升人體血清和黏膜免疫反應，在口鼻腔或眼睛上形成保護，可有效阻擋病毒在人體的進一步發展，針對新冠病毒的預防感染更是如此，具有龐大的藥物發展競爭力。

目前鼻噴新冠肺炎治療藥的動物攻毒試驗之組織切片結果顯示，可明顯改善受新冠病毒感染動物之肺炎狀況，並於7月獲TFDA核准執行AD17002-SC用於治療新冠病毒感染輕症患者IIa期人體臨床試驗，預計收治30位新冠病毒感染輕症患者，以噴鼻方式內給予3次或5次劑量的藥物治療，而後進行五週的追蹤觀察。另也提供AD17002-SC予教學醫院進行新冠肺炎輕、中症患者之恩慈治療。