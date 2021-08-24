美國製藥大廠輝瑞公司周一迎來雙喜，該公司宣布將以22.6億美元收購加拿大藥廠Trillium Therapeutics，以強化其血癌療法陣容。此外，輝瑞與德國BioNTech合作研發的新冠疫苖，亦順利獲得美國藥物監管機關授予完全使用授權。

去年輝瑞收購Trillium價值2500萬美元的股份，現在將以每股18.50美元價格收購剩餘的流通股，較Trillium上周五收盤價溢價 203.8%。

輝瑞去年9月以每股10.88元收購近230萬股Trillium股票。

輝瑞看好Trillium的血癌療法將為公司帶來重大助益，該療法會鎖定癌細胞用來躲避免疫系統所發出的「不要吃我」信號。

去年吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc）以49億美元收購 美國加州Forty Seven Inc，該公司亦在開發鎖定相同抗體的癌症藥物。

去年全世界有超過100萬人被診斷出罹患血癌，佔當年度所有癌症病例近6%。同一年，全球有超過70萬人死於某種類型的血癌。

周一Trillium在美國掛牌的股價飆漲188.83%，收在17.59美元，盤中最高升至17.76美元。

輝瑞收漲2.48%。該公司和BioNTech合作開發的新冠疫苗獲得美國食藥管理局（FDA）的完全使用授權，成為全世界第一支取得正式藥證的新冠疫苖，亦為其股價帶來提振，並激勵隔夜美股三大指數同步收高，那斯達克指數更再創歷史收盤高點。

BioNTech在美國掛牌的股票大漲逾9.5%。

莫德納（Moderna）股價勁揚7.5%，雖然其新冠疫苖尚未取得正式藥證。

輝瑞/BioNTech新冠疫苗在美國獲得完全使用授權後，可望加快該國的疫苗接種速度，也能讓醫師較容易開立第三劑輝瑞新冠疫苖的處方。

美國總統拜登在白宮表示，食藥管理局核發正式藥證是「美國對抗這場大流行病的重要時刻」，他並敦促更多民間企業要求員工接種疫苖。

目前美國已有超過2.04億人接種過輝瑞的新冠疫苖。