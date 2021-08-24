英國競爭監管單位周一指出，針對商業資訊供應商標普全球(S&P Global)以440億美元收購英國的IHS Markit公司，已經著手調查該收購交易是否有違反競爭。

標普全球在去年同意收購IHS Markit，希望為華爾街和企業打造新的數據供應引擎。

英國的競爭和市場局(CMA)周一指出，該局已經設定10月19日為第一階段決議的最後期限。CMA也已經在六月邀請各方單位徵詢評論和意見。