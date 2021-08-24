《國際產業》IHS Markit收購案 英監管單位展開調查 12:182021/08/24 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國競爭監管單位周一指出，針對商業資訊供應商標普全球(S&P Global)以440億美元收購英國的IHS Markit公司，已經著手調查該收購交易是否有違反競爭。 標普全球在去年同意收購IHS Markit，希望為華爾街和企業打造新的數據供應引擎。 英國的競爭和市場局(CMA)周一指出，該局已經設定10月19日為第一階段決議的最後期限。CMA也已經在六月邀請各方單位徵詢評論和意見。 《國際產業》微軟股價創新高 市值逼近2.3兆美元 《國際產業》富豪擴張中國卡車市場 接手江鈴重汽 #IHS #Markit #英國 #監管單位 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華開發創新基金領投區塊鍵金融科技公司XREX 11:382021/08/24 財經 《國際產業》PayPal加密貨幣交易服務 進軍英國 08:542021/08/23 財經 大陸首個！深圳建立個人破產資訊共用和公示平台 10:452021/08/24 兩岸 《國際產業》歐盟擬扶持當地稀土產業 減少中國依賴 10:532021/08/24 財經 彰化東螺溪疑遭濫倒千噸土方 彰檢展開調查 11:202021/08/24 社會 《國際經濟》日8月PMI 製造業增速7個月最慢、服務指數15個月最低 10:022021/08/23 財經 《國際金融》上周受挫 歐股早盤爬升 16:162021/08/23 財經 《國際產業》拿下新冠疫苖藥證＋收購Trillium 輝瑞雙喜臨門 12:182021/08/24 財經 《國際經濟》歐元區8月商業活動高檔微拉回 Q3拚更上層樓 17:242021/08/23 財經 創紀錄 調查官徐宿良盜賣1.6億毒品案 加碼懲處23人 10:222021/08/24 社會 《大陸產業》中央重手嚴打陸企 後續無人知曉 08:372021/08/23 財經 財經熱門新聞 驚傳首例打疫苗猝死 高端股價急殺一度跌停 - 財經 輝瑞BNT疫苗獲美藥證授權許可 保瑞表態：有興趣代理 - 財經 新光金小王子傳喜訊 新娘貌似隋棠 還是辜仲諒表妹 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 大陸經濟多久把美國幹掉？華爾街大老先喊：人民幣超越美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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