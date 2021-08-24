工業電腦廠廣錠(6441)股東常會通過配股1元，今（24）日以49.55元參考價除權交易。由於近半年來股價已大跌逾65％、下探近17月低點，今日開高後勁揚5.95％至52.5元，填權率達59.6％，早盤維持逾2％漲幅，位居工業電腦族群漲勢前段班。

廣錠2021年第二季合併營收創9.21億元新高，季增近2.75倍、年增達2.99倍，但毛利率寫1.09％新低，營益率負5.62％則有所改善。歸屬母公司稅後虧損0.41億元、每股虧損1.08元，虧損較首季谷底減少6.26％，仍創歷史次低。

合計廣錠上半年合併營收11.67億元、年增達近1.15倍，創同期新高，但營業虧損1.02億元，毛利率1.24％、營益率負8.8％雙創同期新低。歸屬母公司稅後虧損0.86億元、每股虧損2.24元，較去年同期轉虧、雙創同期新低。

廣錠受惠儲能系統櫃放量出貨給美國普威，帶動第二季營收強彈創高，但原物料上漲、新台幣強升、海運缺櫃等不利因素持續干擾，導致毛利率表現續疲，加上營運費用仍居高不下，使虧損幅度雖有所減少，但整體營運仍處低檔，未跟隨營收表現顯著好轉。

由於客戶大單已出貨完成，加上仍有部分產品受缺櫃影響而出貨遞延，廣錠7月自結合併營收0.91億元，月減達60.12％、年減0.12％，為近5月低點。累計前7月合併營收12.59億元、仍年增達98.01％，續創同期新高。

廣錠表示，直流充電樁產品預計8月起銷往美國，後續可望逐步放量，更高規格的儲能系統櫃生產正在安排中。另外，尚有電池儲能系統集成商（BESSI）台普威的自動頻率控制（AFC）服務專案、子公司離岸風電海事工程部分設計收入挹注，有助下半年營運好轉。

此外，廣錠為活化公司資產，7月底以5.3億元處分2019年向同業事欣科買下的中壢廠房，處分利益估約4400萬元，以目前實收資本額估算，約可挹注每股盈餘（EPS）1.14元。未來產能將集中於承租的桃園蘆竹廠，法人預期藉此可降低營運費用負擔、改善財務結構。

法人預估，廣錠能源相關業務將擔當今年營收主要成長動能，其中海事工程約貢獻3成、儲能電池櫃及直流充電樁等約6～7成。而原先主力業務的博奕設備受疫情影響，營收貢獻估約1成，需進一步關注明年海外主要客戶是否加快換機需求。