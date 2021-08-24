吳姓男子去年7月到新北市長青谷露營區遊玩，從瀑布跳水後不幸溺斃，台北地檢署認為，業者未在溪谷旁設立警告標示，也沒提供救生圈、浮板等救生器材，24日依過失致死罪起訴業者游姓姊妹。

警消獲報，去年7月19日下午1時，1名男子在新北市新店區的磺窟溪玩水時，從約2公尺高的短瀑跳水，下落不明，消防人員趕到救起男子時已經無呼吸心跳。

檢察官與法醫相驗後，確認死者吳男因溺水死亡，吳男友人證稱，他們曾在溪邊搜尋吳男身影外，並到露營區的販賣部，希望老闆能提供救生圈等器材協助救援，但業者卻沒有任何救生器材。

該處負責人游姓姊妹辯稱，她們只是提供場地露營，磺窟溪水域是公有場域，她們管不到，但檢察官到場勘查，發現要購買青春谷露營區的門票才能進入該水域。

檢察官認為，游姓姊妹收取門票提供場地給消費者戲水，卻未在溪邊設立任何警告標誌，也未提供救生圈、救生衣、安排救生員，導致遊客在不安全情況下戲水溺斃，涉有疏失，依法提起公訴。事後長青谷露營區已設有相關救生設施。