吳姓男子去年7月到新北市長青谷露營區遊玩，從瀑布跳水後不幸溺斃，台北地檢署認為，業者未在溪谷旁設立警告標示，也沒提供救生圈、浮板等救生器材，24日依過失致死罪起訴業者游姓姊妹。
警消獲報，去年7月19日下午1時，1名男子在新北市新店區的磺窟溪玩水時，從約2公尺高的短瀑跳水，下落不明，消防人員趕到救起男子時已經無呼吸心跳。
檢察官與法醫相驗後，確認死者吳男因溺水死亡，吳男友人證稱，他們曾在溪邊搜尋吳男身影外，並到露營區的販賣部，希望老闆能提供救生圈等器材協助救援，但業者卻沒有任何救生器材。
該處負責人游姓姊妹辯稱，她們只是提供場地露營，磺窟溪水域是公有場域，她們管不到，但檢察官到場勘查，發現要購買青春谷露營區的門票才能進入該水域。
檢察官認為，游姓姊妹收取門票提供場地給消費者戲水，卻未在溪邊設立任何警告標誌，也未提供救生圈、救生衣、安排救生員，導致遊客在不安全情況下戲水溺斃，涉有疏失，依法提起公訴。事後長青谷露營區已設有相關救生設施。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。