行人入侵軌道 台鐵日南-苑裡間暫時單線通行 12:302021/08/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上午10時58分日南-苑裡間西線撞到一名侵入路線軌道的行人，目前事故路段只有東線能通行。圖為台鐵示意圖。（資料照／張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵今天通報，2606 次台中開往通霄區間車，上午10時58分於日南-苑裡間西線撞到一名侵入路線軌道的行人，目前事故路段只有東線能通行。 台鐵表示，已通知鐵路警局及119處理，車上旅客約30人由2524次列車現場接駁，日南站至苑裡站南下及北上列車只能以東線單線行車，列車有延誤情形。（編輯：張雅淨）1100824 台中捷運綠線煞車發生故障 影響旅客約600人 太魯閣號事故49死調查報告出爐 6大缺失台鐵無法卸責 #台鐵 #入侵軌道 #單向通行 #日南-苑裡 #東線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 交通流量解封後暴增 新北籲多搭乘大眾運輸工具 12:132021/08/24 生活 高雄帝冠車站改願景館 蘇揆南下參加啟動儀式 14:102021/08/22 生活 拜登24日與G7領袖視訊 會商阿富汗情勢及人道援助 03:372021/08/23 國際 用AI追火車 臺東4K影像美景輪番看 10:302021/08/23 生活 台東杉原海水浴場8月24日開放 優人神鼓擊浪 04:102021/08/22 地方新聞 台鐵苑裡段行人闖高架鐵道 慘遭區間車撞上身亡 12:202021/08/24 社會 改變台鐵文化 運安會主委坦言沒權限 04:102021/08/24 生活新聞 太魯閣事故報告出爐恐第3波起訴 花檢回應了 13:492021/08/23 社會 運安會公布太魯閣號事故報告 台鐵：尊重調查結果 13:082021/08/23 生活 台東杉原海水浴場24日開放 總量管制500人 12:262021/08/24 生活 金山運動休閒廣場 8月24日全面開放 17:522021/08/23 寶島 生活熱門新聞 爆網路專欄作家接種後猝死 高端回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 民間可直接向BNT購買疫苗？陳時中揭2條件 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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