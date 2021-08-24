台鐵今天通報，2606 次台中開往通霄區間車，上午10時58分於日南-苑裡間西線撞到一名侵入路線軌道的行人，目前事故路段只有東線能通行。

台鐵表示，已通知鐵路警局及119處理，車上旅客約30人由2524次列車現場接駁，日南站至苑裡站南下及北上列車只能以東線單線行車，列車有延誤情形。（編輯：張雅淨）1100824