台東杉原海水浴場24日起開放，台東縣府同時宣布有條件開放各項水域活動進行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東杉原海水浴場24日起開放至9月30日，台東縣府表示，因目前仍維持疫情2級警戒，現場進行總量管制500人，呼籲民眾務必遵守戴口罩、量體溫、手部消毒與實聯制。民眾於海水浴場可定點飲食，但禁止邊走邊吃，且吃完後須立刻戴上口罩。此外，縣府同時宣布都能有條件開放各項水域活動進行。

海天一色，有著絕美沙灘的杉原海水浴場是台東人共同的夏日回憶，卻因美麗灣仲裁案停擺近5年，24日再度回歸縣民使用，台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有全台灣最長的176公里海岸線，是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，縣府回應民眾與社會的期待和需求，重新開放杉原海水浴場，未來杉原海水浴場也會整合富山護魚區，擴大保育區和生態教育廊道，能成為台灣東海岸最耀眼的「閃閃發光之地」。

交通及觀光發展處指出，杉原海水浴場開放時間為上午10點到6點，皆有救生員提供戒護服務，戒護範圍為杉原灣沙灘向海面延伸約100x100公尺的橘色浮球警戒線內。戒護範圍以內可從事游泳及獨木舟丶立式划槳丶衝浪、風浪板、風箏衝浪等非使用機械力器具活動，但須優先禮讓游泳民眾；戒護範圍內則禁止從事潛水、釣魚及水上摩托車、拖曳傘、滑水板、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎等使用機械力器具活動。

此外，縣府自24日起調整相關管制規定，縣轄所管水域範圍（包含金樽港區、杉原灣、綠島、蘭嶼），在非群聚情形下，應保持社交安全距離，及活動前後配戴口罩、測量體溫、手部消毒與實聯制等防疫措施，可從事游泳、浮潛及潛水等各項水域活動。

交觀處表示，業者帶客從事水域遊憩活動，應採取實聯制、量測體溫、自主健康聲明、每周自主篩檢及記錄、工作人員名單造冊、器材清消等，並提供個人夾鏈袋或個人臨時置物櫃或置物籃，供人員下水前收納口罩，上岸則需立即後戴口罩，減少感染風險，如無法落實防疫作為則請暫緩營業。

另外，教練於教學或訓練時，應配戴防水口罩或面罩，帶客從事浮潛、水肺潛水及自由潛水。室外淋浴設施，採實聯制、淋浴前後戴口罩、專人定時清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。