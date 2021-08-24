民眾黨立委張其祿 (吳家豪攝)

「低薪、長工時、高房價」多年來成台灣少子化的原因之一，民眾黨立委張其祿今日發布新聞稿表示，近5年全國每坪房價上漲18.26％，今年上半年全國買賣移轉棟數，達17.51萬棟，創下8年來新高。蔡政府曾承諾居住正義，5年多來卻離居住正義更加遙遠，等導致年輕人不婚不生。

張其祿指出，雖然房地合一稅2.0已經於7月1日正式上路，所得稅法將2年內短期交易買賣之房地所得稅稅率拉升至45％，但今年上半年與7月比較，適用稅率45％的件數比率，卻從11.97％提高至23.49％；適用稅率35％件數比率亦由7.01％提高至16.45％，顯示「重稅」並無法阻遏成交量，短期交易買賣之比例甚至更高。

張其祿說，近5年來全國住宅價格指數漲幅達9.85％，全國每坪房價上漲18.26％，台南市甚至達18.85％，再度改寫新高。

張其祿表示，根據內政部7月29日所公布的「空屋」調查顯示，全台空屋有87.6萬戶，擁有10房以上之囤房族便握有36.3萬戶，其中11.1萬戶為空屋。

張其祿指出，財政部在7月21日所公布的「囤房族」調查，目前全國竟有50.2萬囤房族，9400人5戶以上，1703人10戶以上，且總體囤房人數又較去年多了2萬多人。

張其祿說，「房地合一稅2.0」上路後，短期交易量不減反增，代表政府的打炒房措施未見效果，且尤其嚴重的是，若短期交易都未能因「重稅」而阻遏，恐是因成本都轉嫁於買家，導致房價堆疊飆升。

張其祿表示，明年度的中央政府總預算，成長比例最高者便是「少子女化對策」經費，達801億元，成長50.1％。但政府一方面放任住屋市場的扭曲，導致青年人不婚不生，卻又用稅金來補救破洞，根本是雙重矛盾。

張其祿憂心，政府若繼續放任房地產市場的炒作及價格飆升問題，台灣會被炒到亡國。執政黨應改革持有稅制、推動囤房稅、重新評定房地產稅基、並推動住宅與租賃市場的透明化，以及限制銀行房貸放款等有效的資金信用管制等措施，才可阻止居住正義繼續惡化。