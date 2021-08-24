有些女人絕頂聰明，連男人都懼怕她們，星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙子座、天蠍座、水瓶座的女人頭腦聰明、反應敏捷，想要欺騙、傷害她們是非常困難的事，她們總能在第一時間看破對方的手腳，而且不會輕易妥協、原諒，連渣男也不敢輕易招惹她們。

▍1.雙子座

雙子女非常聰明，而且頭腦靈活，辦事手段很高明，她們觀察力很強，又能隨機應變，總能將危機化為轉機，順利解決各種問題。雙子女分析事情時非常深入，因此不會被表面工夫欺騙，如果有男人想用甜言蜜語迷惑她們，只會徒勞無功。而且她們鬼點子很多，如果有人蓄意陷害，她們就會用各種意想不到的方法報復，渣男完全不敢招惹她們。

▍2.天蠍座

天蠍女智商普遍很高，邏輯推理能力強，而且直覺很準，她們很重情重義，對朋友和情人總是用心付出，不過她們的防備心也很強，如果有人在背後動手腳，她們很快就會察覺，而且會把這件事記在心裡，等到時機成熟再加倍報復對方，她們無法忍受背叛，如果有親近的人傷害自己，她們會記恨一輩子，絕對不輕易妥協原諒。

▍3.水瓶座

水瓶女性格低調，氣質溫和，有時會讓人失去戒心，以為她們很好騙，其實她們頭腦聰明，學習力強，無論遇到什麼危機都能冷靜應對，非常有智慧。如果有人想要投機取巧、陷害他人，水瓶女會把對方的一舉一動看在眼裡，只要沒有惹到她們頭上，就不會在第一時間說破，當對方以為自己神不知鬼不覺而沾沾自喜時，水瓶女往往已經看透一切，掌握大局。