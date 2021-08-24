中秋節禮盒銷售是庇護工場最重要的收入來源，新北市勞工局籌劃新北庇護四大商城「庇護暖中秋-愛心大獻禮」線上暖心展售會，發售多款庇護工場中秋禮盒，並再次找來藝人黃子佼代言，希望能衝一波買氣。庇護工場憂心，今年民間業者低價搶市，他們因人力成本無法壓低價格，只能積極拜訪企業爭取訂單。

勞工局表示，新北市27家庇護工場協助超過500位的庇護員工就業，受疫情衝擊，庇護工場端午節禮盒銷售慘淡，現在疫情趨緩，民眾出現補償性消費，公司開始消化福利預算，採購禮盒給員工，婚宴喜餅訂單也因解封變多，買氣回溫2到3成。

今年喜憨兒庇護工場與幾米合作的「遇見夢想月餅禮盒」、唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館推出「璀璨幻月綜合酥禮盒」、集賢庇護工場推出「花饗月圓禮盒」、慈育庇護工場推出「臻饌伴月禮盒」，慈泰庇護工場推出「幸福樂章．小協奏餅乾禮盒」、愛盲庇護工場推出「花好月圓-酥餅禮盒」。

新北市長侯友宜表示，庇護工廠做出來的產品真的很棒，非常謝謝佼哥一路用愛相挺，去年創造了3.3億的佳績，業績成長了1.8％，今年他非常擔心銷售狀況，除實體販售外，還在Yahoo、PChome、露天、蝦皮電商平台販賣，希望民眾與企業能給這些孩子們支持鼓勵。

黃子佼說，依慣例會在自己的臉書平台開直播推薦，順便也想透過直播呼喚一下一注獨得27億元威力彩頭彩的三峽朋友，做公益是必須的，希望能把福氣分給我們新北市庇護工場的朋友。

侯友宜同時也頒發感謝狀給瓏山林企業股份有限公司、新北市青果商業同業公會及天外天數位有線電視公司，感謝他們透過「好日子愛心大平台」合捐200萬元，率先響應購買庇護工場及原住民產品，再轉贈新北身障、兒少、老人與寄養家庭等，以行動溫暖新北這個大家庭。

另對新增副發言人、擴充發言體系被解讀為選舉備戰，侯友宜回應，新北市要往前走，更需要更多的年輕人跟我們一起來拚市政，讓越多的年輕人了解新北市、愛上新北市、留在新北市，我們一起努力。