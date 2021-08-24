香港女星陳婉衡（Alycia）外型亮眼還擁有36E傲人上圍，被封為「無線波神」，近來她抓緊夏天的腳步，到海邊享受日光浴，穿上火辣比基尼的她，傲人曲線全都露，香艷畫面讓網友看了都快噴鼻血。

陳婉衡近日穿上螢光色和黑色比基尼，在沙灘解放好身材，其中黑色這套，胸前僅用兩個圓環支撐，讓她渾圓長輩整個露出，深邃事業線也見客，好身材讓網友都看傻。

陳婉衡海邊解放超兇身材。(圖／翻攝自東網)

陳婉衡比基尼藏不住雙峰。(圖／翻攝自東網)

之後她更轉到背面，小褲褲卡在股溝露出翹臀，螞蟻腰讓美尻顯得更為豐滿，讓網友都大讚又圓又結實，笑稱「提醒我....中秋了」，超誘惑畫面讓人眼睛大吃冰淇淋。

陳婉衡曾參加溫哥華華裔小姐選拔，2012年回到香港參加港姐比賽，因外型與泳兒相似，被稱爲「翻版泳兒」，而她落選港姐後，被無線台簽下，曾擔任女主播、演員、主持人，因主持旅遊實境節目走紅，性感陽光的形象讓人印象深刻。

而除了藝人身分，她還考取健身教練執照，熱愛戶外活動的她，練出完美身材，不過她曾透露自己學生時期一度胖到將近60公斤，後來靠著健身瘦下來，