華榮電線電纜去年EPS為0.76元，今（24）日股東會通過每股配發現金股利0.70元，配息率為92.11％。華榮總經理方武男股東會表示，華榮開發電動汽車、風力發電產業用的平角銅線，以及半導體產業高功率整流二極體所需的銅材，今年平角銅線將擴大出貨。

華榮去年合併營收74.40億元，本業獲利1.72億元、本期淨利為3.72億元、淨利歸屬母公司3.24億元，EPS為0.76元。華榮新任董事長劉宗仁24日主持今年初上任以來首次股東會，會中承認去年財報及營業報告書外，也通過每股配發現金股利0.70元等議案。

華榮總經理方武男股東會進行營業報告指出，華榮因應國內外市場對高品質無氧銅材需求，華榮正積極進行電動汽車、風力發電產業用的平角銅線，以及半導體產業高功率整流二極體所需的銅材開發量產，以因應客戶需求。其次是配合政府維護供電品質及安全區域電網建設，持續爭取生產161KV、345KV超高壓地下電纜及安裝統包工程。第三、配合政府推展前瞻5G網路建設計畫，屋內型光纖光纜需求將增加，華榮因應市場競爭，規劃製程改善。第四、配合政府非核家園政策，持續爭取離岸風電及燃氣火力電廠橡膠電纜需求，增加公司獲利。

華榮今年第二季合併營收26.25億元，本業獲利2.26億元、少了股票投資收益挹注，稅後淨利1.55億元，淨利歸屬母公司1.04億元，EPS從去年同期1.72元降至0.25元。上半年合併營收回升至48.75億元、本業獲利4.12億元、本期淨利10.96億元，EPS為2.31元，與去年每股虧損0.77元相比，轉虧為盈。

華榮因國際銅價上漲及出貨增加，7月合併營收9.07億元，年成長61.94％；前七月合併營收57.81億元，年增幅42.99％。