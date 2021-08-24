香港重磅龍頭科技股「ATMX」24日全線強反彈，推升恒指早盤最多升近500點，高見25603點。惟港股整體呈資金輪流炒格局，藍籌股上升與下跌數目均等，未見普遍向上的強勢現象。

香港經濟日報報導，上午收盤，恒指升392點或1.56％，報25501點。11時大盤成交約672億港元，較上日同時段縮減約一成，上升動力仍嫌不足。

大盤升勢主要集中在早前嚴重超賣的科技、新經濟股上，騰訊勁彈逾5％，高見455元，一舉升破現約處449港元的10日線，並迫近約處456港元的20日線短線技術阻力位。

ATMX中，以美團反彈升勢最強，今早曾升逾9％，高見214.2港元；阿里巴巴及小米亦分別大升最多逾5％及4％；藥明生物及阿里健康兩大新經濟藍籌，亦大升最多逾8％及5％。

惟大市升勢未見全面，新經濟藍籌強彈的同時，友邦、匯豐兩大重磅藍籌金融股同跌約1％。上周科網、新經濟股急跌時被捧的香港地產、銀行及公用股普遍偏弱，連帶陸資銀行、保險股亦無表現。58隻藍籌股中，最少逾一半股價下跌或無變動，明顯動力不足。