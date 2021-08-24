台東縣泰源國小22日傳出疑似課業輔導詐騙。（蔡旻妤攝）

國中小學還在放暑假，台東縣偏鄉從6月起陸續傳出可疑人士假借學校名義，到學生家裡說要進行課業輔導，卻強力推銷教材，迄今已至少傳出4件以上，台東縣泰源國小上周末就發生類似案例，幸好學校老師機警，到學生家中阻止可能被強迫買教材的事件。

國中小學快開學了，學生正在趕著寫暑假作業，然而卻被有心人士趕開學前，強力推銷教材或是詐騙。台東縣東河鄉泰源村22日出現可疑男子，不知道從哪裡取得學生家庭個資，到學生家裡跟家長說，是泰源國小要他們到家中做課輔，讓家長半信半疑。

家長說，1星期前對方就打電話聯絡要來家裡，手機顯示是一家「教育協進企業」贊助的組織。幸好學校老師趕到學生家，協助釐清學校沒有委託任何機構到學生家做課輔，而且今年受疫情影響，各大學的課輔社團也沒有到偏鄉學校課輔，解除學生家庭被強迫推銷教材或是詐騙的狀況。

泰源國小學務組長吳東錦表示，家長日前到校向他確認此事，當下就直接到學生家中等候該課輔人員，該人員表示，個資是從美術比賽取得，當下覺得有疑慮，要名片也拿不出來，校長也通知派出所員警前來了解，員警還沒到，該員就已離開。

泰源國小校長黃國將也詢問其他學校，從6月到現在，至少在鹿野和東河鄉就出現4件類似的案例。目前透過教育處的校長會議，會向全縣中小學宣導，避免學生家庭受到騷擾，同時也報請警方處理。