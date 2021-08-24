台南地檢署40名社會勞動人從6月至8月中旬加入協助淨灘的行列。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

入夏以來台南市豪大雨不斷，雨後環境整理的人力需求龐大，導致市府環保局清潔人員工作負荷相當重，所幸台南地檢署40名社會勞動人，從6月至8月中旬加入協助淨灘的行列，共清理出1.2公噸的廢棄物，不僅還海岸沙灘一個乾淨的面貌，也藉由公益服務省思己過及回饋社會。

一名參與淨灘的社會勞動人表示，過去從沒參加過淨灘活動，但參加後才發現海岸有許多平常沒有注意的廢棄物，像牙刷、菸蒂、針頭，甚至還有對岸飄過來的寶特瓶等。由於頂著大太陽撿拾廢棄物，全身汗如雨下，讓他體會到環保清潔人員的辛勞，也提醒自己以後外出不能隨意亂丟垃圾。

環保局表示，台南市從6月以來接連多日降雨，沿海地區早就布滿被浪打上岸的蚵架及廢棄物，從6月至8月16日共有40名社會勞動人協助淨灘，共清理出1.2公噸廢棄物；另外，環保局及國產署也從6月7日起開始動員清理黃金海岸及觀夕平台，截至8月16日共出動325人次，機具81輛次，清理325公噸廢棄物。

環保局長謝世傑表示，從2011年以來，環保局即與台南地檢署合作，目前有12個區的清潔隊受理社會勞動申請，至今已有2000多名社會勞動人參與環境維護，累計高達108萬小時服務時數，協助環保局打掃街道、登革熱防治、資源回收分類及海岸淨灘等。

市長黃偉哲也說，針對地檢署的社會勞動人力，環保局已提供多元方案，從街道打掃清潔、登革熱病媒蚊防治、社區街道溝渠清淤、回收場資源回收分類及海岸淨灘等環境維護工作等都有，一方面分擔清潔工作，另方面也彰顯易服社會勞動的效益，讓政府、社會及社會勞動人都受益。