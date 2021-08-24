虛擬石頭圖檔就能值百萬美元？別驚訝，美東時間昨(8/23)日下午，一張虛擬石頭圖檔「EtherRock」，以400枚以太幣(ETH)賣出，價值約130萬美元(約台幣3640萬元)，創下了NFT(非同質化代幣)藝術品系列EtherRock售價的歷史新高紀錄。

「EtherRock」是一種卡通岩石的JPEG圖檔，每張虛擬石頭的外型設計都一樣，只有顏色不同而已。設計靈感是來自於1975年末流行的飼養寵物石(Pet Rock)，當時流行將石頭當成寵物般的照料，擁有寵物石便成為一種潮流指標。

「EtherRock」於2017年在以太坊區塊鏈創建及銷售，剛開始發行的時侯，乏人問津，賣相不好，首張EtherRock於2017年12月26日以0.099枚以太幣的價格出售，往後三年，EtherRock售出約20張作品，價格約為0.099枚到0.36枚以太幣。

真正掀起風潮是從美國知名NFT企業家Gary Vaynerchuk在推特提到過「EtherRock」，市場開始高度熱議，也由於數量稀少，限量100個，引發愛好人士追逐競價，越賣越貴。近期價格更是屢創新高，兩周前最便宜的作品約9.8萬美元，兩天前飆升到30多萬美元，昨日售價更是創下130萬美元的新天價，令人乍舌。

其實，正如EtherRock網站介紹，這些虛擬石頭圖檔只能從事買賣，並沒有任何用途。而購買者之所以會如此狂熱，不惜重金買下，心態恐正如想要收藏名牌包、稀缺珠寶的人一樣，是享受自豪感所帶來的價值。