美系外資針對愛普(6531)出具最新研究報告指出，愛普近期股價受到記憶體市場雜音衝擊，但事實上，愛普多是客製化產品，產品價格與一般記憶體市場無關，且考量到IoT BU以及AI BU兩大產品線的動能，預計愛普第三季營收季增長22%、年增長141%，將愛普目標價由910元調升到920元、維持買進評等。

美系外資表示，愛普股價在過去一個月下跌13.5%，相較台股加權指數下跌4.8%，跌幅更加劇烈，主要是有鑑於投資者對第四季內存記憶體的價格疲軟，造成對基本面的擔憂，然而，這種擔憂可能只是誤解，因為愛普的產品，如PSRAM(類靜態隨機存取記憶體)和WoW(晶圓堆疊晶圓)，都是客製化的，價格與記憶體市場無關。

美系外資表示，在之前的報告中，就曾提及愛普針對加密貨幣的WoW將從下半年開始量產，並且其他項目可能會在2023年跟進，現在包括智慧手機和高性能PC在內的其他項目量產進展都略高於預期，因此，提高了愛普2021年、2022年AI相關銷售額，由原先的5.3億元及8.5億元，分別增長到5.9億元、9.5億元。

美系外資表示，考量到IoT BU以及AI BU兩大產品線的動能，預計愛普第三季營收將落在20億元，季增長22%、年增長141%，另外，也將愛普第四季度的銷售額預估提高8%，將和第三季持平，年增長高達98%，並將愛普目標價由910元調升到920元、維持買進評等。