聚陽(1477)董事長周理平今天在股東會後和媒體交流公司營運前景，修正今年全年的營運看法，從年初「歷年最樂觀」，修改為「營運相當好，疫情是變數」。對於明年的展望依然維持營收2位數年增不變，但對景氣看法是保守。

周理平表示，受到越南疫情因素影響，8、9月毛利率可能會下滑，不過4Q目前起來還是漂亮。8月因物流遞延情況嚴重，從一周延到四周，當月營收可能出現年減，不過，9月可望回到年增正成長。第四季仍維持營收可創歷年來同期新高。聚陽越南產能占總產能的13%，公司在疫情爆發後，已將約75%產能移到其他產區，並和客戶協商9月中下旬順利出貨。越南工廠員工年底前第一劑疫苗可以打完。

至於聚陽上半年營業費用較高，公司表示，H1營收較去年同期成長2成，營業費用率約10.8%仍相當低。

在訂單和ASP方面，周理平表示，今年4Q和明年1Q訂戰都是非常正向，ASP的趨勢也是向上。聚陽主要客人的業績表現相賞亮麗，休閒和運動機能服都是幾十個百分點成長，而目前客戶的庫存偏低，市場需求依然大於供給。聚陽訂單滿到明年1Q。以現有聚陽的產能已經無以支應訂單成長，因此印尼的擴產計畫如火如荼在進行。

周理平指出，公司保持每年產能雙位數成長，以印尼和越南為主。今年運動服的營收比約3成，未來每年都會成長，並大於均值。印尼擴產計畫，一廠今年6月開始生產，年底滿線；二廠約在9月下旬至10月生產，明年滿線。