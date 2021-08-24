也有民眾使用公仔擋住車牌1、2碼，使人難以辨識。（台北市交通警察大隊提供）

全國疫情警戒降至二級，民眾仍須戴口罩出門，台北市警察局交通大隊近期發現，部分駕駛甚至幫愛車「戴口罩」，導致車牌難以辨識，藉以規避交通違規或從事不法行為，截至今年7月為止已發生144件。交大表示，此舉已違法道路交通管理處罰條例，最高可處4800元罰鍰。

遮蔽車牌一直是駕駛規避測速、開罰的「偷吃步」祕技，力抗各類科技執法設備，即使拍到闖紅燈、超速也拿他沒轍，違停亦是如此。用來遮蔽的物件更是五花八門，公仔、紙板、抹布及名片都曾出現，近期連身為防疫戰備物資的口罩也上榜。

躲開單偷吃步！幫愛車「戴口罩」代價高 最高恐吃4800罰單

交大執法組長黃孝勳指出，會想遮蔽車牌的車主，多半是意圖規避交通違規，不然就是從事不法行為，舉凡車手進行現金交易、早期好發的飛車搶劫案，歹徒都經常使用這招，讓員警難以循車牌追查，統計今年1至7月，民眾舉發上述違規行為就有144件，相較去年同期高出1成。

黃孝勳說，民眾若發現違規情事，除打1999、110現場檢舉外，也可上台北市交通違規檢舉專區，上傳駕駛遮蔽車牌的事證及前方車牌號碼，方便警方後續開罰。交大也會將此列為重點攔檢取締項目，只要抓到就會依道路交通管理處罰條例第13條規定，處2400元至4800元罰鍰。

北大指出，車牌是車輛合法行駛於道路之身分證，依法應正確懸掛，並保持其清晰可辨，不得以其他物品遮蔽、塗抹、污損等，試圖掩飾或隱蔽車輛真實身份，藉以規避交通違規甚或伺機從事不法行為等情形，警方將持續嚴格取締防堵該類違規，以兼顧交通安全及治安維護。