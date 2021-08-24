45歲女星關穎和朱志威育有2男1女，婚後淡出演藝圈，將重心放在家庭，一家人十分幸福，關穎也時常會在社群平台分享日常生活，儘管目前是全職當媽媽，她仍將生活過得充實，日前她發布一段影片，和專業舞蹈老師大跳熱舞，性感火辣的模樣讓網友都看傻眼。

關穎日前在IG曬出一段46秒的影片，只見她身穿紫色亮面短裙，貼身設計讓她的零贅肉S曲線一覽無遺，更凸顯出渾圓翹臀，搭配黑色長靴也秀出一雙逆天長腿，一點都不像已經是3個孩子的媽，關穎隨著節奏和舞蹈老師一起扭腰擺臀，時不時抬起大長腿，裙底感覺隨時都要走光。

關穎也在文中說道，她其實還有很多跳舞的影片，但都跳得不夠好不敢上傳上來，「除了跳得不夠乾淨，也完全沒有肌力，原諒我已45歲了」，她也忍不住大嘆，疫情期間在家帶小孩廢到不行，已經很久沒有跳舞、運動了，「還好在疫情前先學好這支小舞，讓我回味一下」。

關穎也忍不住虧自己，「請問快過半百的我以後還能跳什麼舞，還是跳繩就好？」她也鼓勵所有媽媽帶小孩和工作很重要，但讓自己感動、開心的事也是不可或缺的，「有把手頭上該做的事情都做完，為什麼媽媽們我們不能再試一試」，一番正向言論引來網友大讚。