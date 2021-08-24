國內傳出非洲豬瘟走私肉品案，涉嫌走私的越南母女遭新北地院裁定收押，新北市環保局昨全面稽查轄內85家廚餘養豬場皆未違規，新北市動保處昨也完成轄內130場養豬場稽查，其中萬里區某養豬場飼養15頭豬隻，未持有廚餘再利用檢核登記，違法使用廚餘飼養，將依飼料管理法裁罰3萬元。

新北市現有130家養豬場，包含廚餘飼養84家，飼料飼養46家，動保處表示，萬里區某養豬場飼養15頭，稽查發現有數桶裝有廚餘的廚餘桶、場區設有廚餘烹煮設備，廚餘正烹煮中，違法使用廚餘飼養，依飼料管理法裁處，提醒豬農應合法使用飼料，或豬場應取得許可證才能餵食廚餘，確保防疫安全。

動保處表示，養豬場採廚餘飼養時，場內應有高溫蒸煮設備，同時持有環保局核發廚餘再利用檢核登記，並應蒸煮達90度1小時以上時間，才能將非洲豬瘟病毒殺死安心供豬場豬隻食用；動保處已提供紅外線測溫槍，供農民精準掌握烹煮廚餘溫度。