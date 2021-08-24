高端疫苗昨日開打，大學生坦言，身邊已有同學接種，在於排不到進口疫苗，想到開學再即，將展開群體生活，內心感到焦慮萬分，受迫於沒有選擇的無奈心情之下，只好施打高端疫苗。

台大男大生K表示，他是住宿生，一想到開學之後，宿舍擠滿人，就讓他非常緊張，因此主動詢問舍監人員，屆時是否會施行防疫管控，但同學們進出彈性且自由，個人行蹤難以掌握，獲得的回應是沒有任何防疫措施，「我現在一想到開學，就超焦慮！」

至於昨日高端疫苗首日開打，K則說，昨天在IG上，至少看到2到3名同學發文施打高端疫苗，而他則尚未接種任何疫苗。

K提到，由於大學生始終被排除在接種進口疫苗的群體之外，「等半天也等不到國際疫苗」，因此同學們大多抱持著「有比沒有好的心態」，便前往預約登記，「頂多沒效，也不會有嚴重的副作用，有效就賺到，可以說是無奈沒選擇，才去打高端」。

中部某老牌公立大學男大生小C則說，總統蔡英文昨日直播施打高端疫苗，充分展現親和力，過程又很像實境秀，不只降低社會對高端疫苗的疑慮，非常吸引年輕人，更是讓人遺忘了近來荒腔走板的防疫政策。

小C說，他很清楚這是蔡政府的大內宣，高端疫苗就是沒有取得國際認證，「這是不爭的事實，本土疫苗對我沒誘因」。

小C提到，這兩天他觀察身邊同儕，確實有人施打了高端疫苗，對此他主動詢問了解願意接種的原因，主要分成兩種，一是為了支持本土疫苗，二則是純粹是因為排不到國外疫苗，「高端來了就打高端」。

小C嘆言，大學生就是排不到進口疫苗，殷殷期盼BNT疫苗，進口時間還是不明朗，想到一個月之後即將開學，校園群體生活讓他擔心害怕，與他具備一樣心情的同學一定愈來愈多，基於恐懼還有沒選擇的情況下，推測大學生接種高端疫苗的人數會增加。