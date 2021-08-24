李姓男子因案在花蓮外役監服刑，去年3月中放假，聽聞前妻的女兒被莊姓男子欺負，委請許男幫忙討回公道，去年3月22日，許找來數人將莊從大同區環河北路強押到萬華凌虐，儘管莊男不斷否認與少女發生關係，仍遭捅1刀，士林地檢署依傷害罪起訴李、許、蔡等3人。

李男服刑期間，去年3月14日自外役監放假2天，得知未滿18歲的前妻女兒被欺負，氣得他找50歲的許男幫忙，打算教訓莊男，1星期後，許找來數人，由蔡男開車，在環河北路堵人，強押到萬華區某處住宅毆打。

莊男否認與少女發生關係，但因兩人口角而遭陷害，現已在法院審理中，但許等人並不相信，拿出折疊刀捅一刀，導致莊男身上多處受傷，2小時後始獲釋。

檢察官根據許的證述，查出李利用網路遊戲找來綽號「佳偉」的許男，儘管李辯稱幫忙處理，並沒有指使要傷害，但許男指述受委託處理，與莊男並沒有嫌隙，若非經由李受意，並無傷害之理，檢察官依傷害罪嫌起訴李、許、蔡等3人。