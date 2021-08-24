高端疫苗昨日開打，總統蔡英文化身網紅，全程直播接種過程，大內宣做滿做足，就是要強力行銷高端，即便高端疫苗沒有取得國際認證，國人信心不足，可是排不到進口疫苗的大學生，一想到即將到來的開學，就感到非常恐慌，只能以不得不的心態，被迫接受本土疫苗。

年輕人雖普遍支持民進黨，但不代表就支持高端，學生心裡其實很清楚，高端疫苗沒有取得國際認證，安全性與效力堪慮。

不過開學在即，校園勢必面臨群聚問題，沒有接種疫苗，一想到上學就怕得要死，想必蔡政府一定掌握到此情況，緊抓青年學子的恐慌心態，蔡總統因此以溫和的形象現身，甚至直播高端疫苗接種過程，以柔情說服的大內宣方式，對準下藥，以蠱惑的方式，提高高端疫苗與政府的公信力，更吸引年輕人施打。

我國當前進口疫苗相關問題仍迫在眉睫，鴻海與慈濟採購的BNT疫苗，迄今進口時程不明朗，而政府開放12到17歲學子可選打BNT與莫德納疫苗，當中施打族群除了不包含大學生，更嚴重的問題是兩項進口疫苗嚴重不足，大學生在沒有選擇的情況之下，只能被強迫接受高端疫苗。

蔡英文總統自稱所領導的民進黨是最會溝通的政府，也曾說過執政的態度是「謙卑、謙卑、再謙卑」，還自詡為國際談判專家，但進口疫苗不足的問題，始終沒有獲得解決，直接打臉蔡總統，大學生如今更不具選擇疫苗的權利，只能施打保護力仍是未知數的高端疫苗，顯見蔡政府沒有做到溝通與尊重，背離民主價值，行獨裁之實，扼殺作為國家未來的青年學子。