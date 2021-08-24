新北市動保處與新店區小城里長郭仁澤合作首創結合里民成為新店動物之家中途褓姆，今（24日）成立全國第2處里辦公室設立毛寶貝愛心認養小棧。（葉書宏攝）

新北市動保處與新店區小城里長郭仁澤合作首創結合里民成為新店動物之家中途褓姆，今（24日）成立全國第2處里辦公室設立毛寶貝愛心認養小棧。（葉書宏攝）

新北市動保處與新店區小城里長郭仁澤合作首創結合里民成為新店動物之家中途褓姆，今（24日）成立全國第2處里辦公室設立毛寶貝愛心認養小棧。（葉書宏攝）

新北市動保處與新店區小城里長郭仁澤合作首創結合里民成為新店動物之家中途褓姆，今（24日）成立全國第2處里辦公室設立毛寶貝愛心認養小棧，協助奶貓及幼貓提早適應，更快融入飼養家庭，同時也方便民眾認養。

新店區長朱思戎、台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳及世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸也特別到場共襄盛舉。新店駐區獸醫師表示，中途褓姆代養計畫從今年年初試辦開始至今，已替新店動物之家代養超過40隻奶貓及幼貓，成功讓奶貓及幼貓提早適應，融入家庭生活，方便民眾認養，也成為另類里民服務。

動保處所屬新店動物之家獸醫師莊子昇在辦理動保案時，發現郭仁澤對於貓狗特別友善，遂提出結合里辦公處照護街頭犬貓，由他號召5位小城社區愛心志工擔任褓姆工作，需要人手照護毛寶貝，會由社區褓姆協助，包含餵奶、代養小貓等，獸醫也會不定期到里辦公室，協助里內街頭動物醫療、絕育等。莊子昇表示，奶貓及幼貓最不易照護，因免疫力較差，需要細心呵護，社區褓姆擁有獨厚條件，可以分別照顧動物，有效隔離避免交叉感染，成為新店動物之家最強而有力後盾。

新店小城里長郭仁澤從小就非常喜愛動物，家裡常收容在外頭救援犬貓，社區只要出現走失寵物，就會立即發照片到社群網站、大小群組請里民鄉親幫忙協尋、進行認領。從當上里長開始，對里內街頭動物特別關注，從106年到認養小棧設立前，已協助里內30隻以上流浪動物進行TNR，15隻貓認養出去，3隻流浪狗被認養。他常接獲民眾舉報流浪貓踩破屋簷或流浪狗吠叫擾民，也常自掏腰包幫忙處理，他希望這些流浪動物都能有安頓之處。24日起里辦公室成立認養小棧提供民眾立即認養，並作為里內所有街貓、街狗後盾，協助動物絕育、醫療，更召集里民成為愛心褓姆，減少貓狗與社區民眾衝突，也提升居民動保意識。

郭仁澤表示，初期里民無法接受街頭餵養，常造成衝突，他號召愛心志工將流浪貓狗帶回馴化，再送養出去，經幾年努力，里內社區居民已能接受善待街頭犬貓方式，他認為時機已成熟，提供小城社區辦公室作為愛心認養小棧，也成為里民茶餘飯後，話家常最好話題，送養期間也因此接觸到更多年輕人，讓服務面向更寬廣。

台灣動物保護行政監督聯盟何宗勳表示，4月疫情爆發前就參與全國首創樹林圳福市民活動中心成立認養小棧，今日小城里首創社區褓姆成立里辦公處認養小棧，短期兩處成立成果驚人。未來里長協助投入動保工作是一個趨勢，動保處突破困難積極走在前端，非常值得肯定。

動保處表示，新北市有8個動物之家位於郊區、海邊、山上，在交通方面不是這麼便利，為提高毛寶貝認養率，積極結合寵物店家、動物醫院，今年更跨出一大步，結合里辦公處設立認養小棧，方便民眾就近認養，更重要是宣導民眾動物保護觀念，推廣流浪動物絕育及認養不棄養、給牠一個溫暖的家。