高端昨正式施打，昨才傳出有3人身體不適，經檢查為暈針。今桃園市傳出首例疑似施打疫苗後身體不適死亡案例，56歲馬來西亞籍陸姓作家，昨（23日）於大園國際高中施打疫苗，今（24日）上午家屬發現他沒有呼吸心跳，緊急叫救護車送醫，急救後仍宣告不治，其死因是否與疫苗有關仍待釐清，但桃園市政府表示，已立刻通報給中央流行疫情指揮中心。

陸姓作家昨天上午10點左右在臉書發文分享，一家三口去大園國際高中接種高端疫苗，並表示自己很榮幸與蔡總統在同一梯打到高端疫苗，甚至還在留言處向朋友說支持國安工業高端，而且科學證實高端最有效也最安全，沒想到今天卻傳出他接種疫苗後死亡的消息。

據了解，陸姓作家在23日打完高端疫苗回家後，就有說身體感到些微不適，到了深夜還是睡不著覺，沒想到家人今天早上發現他遲遲沒有起床，才發現他已經沒了呼吸心跳。家屬也說，他是有高血壓的病史，沒有其他的身體疾病。

對此，桃園市桃園市新聞處長詹賀舜表示，市府早上獲知訊息後，衛生局已經依照程序通報指揮中心，市府也將協助家屬處理後續相關事宜。至於陸姓作家身體不適是否與接種疫苗有關，仍需待指揮中心說明。

而台大小兒感染科醫師李秉穎今在節目上說，幾十萬人去打高端，一定會看到嚴重不良事件，一定會有人猝死，一定會有人嚴重過敏，一定會有人神經麻痺，不過，打完疫苗發生這些狀況只能稱作是「不良事件」，只要不良事件的發生率沒超過沒打疫苗的背景值，那就不可以隨便推論兩者間的因果關係。