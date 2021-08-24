新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球快2年，即便注射疫苗也不能保證不被感染，33歲美國女星希拉蕊·朵芙Hilary Duff四月接種輝瑞BNT疫苗，卻在近期不幸得到變種新冠病毒，驚險的是，她染疫前未戴口罩與眾演員合影。

美國新冠病毒Delta變異株疫情不樂觀，單日新增已突破20萬例，女星希拉蕊雖然4月份完成疫苗接種，仍在20日發現中了變種病毒，於IG限時動態PO臥床照並寫道：「那個delta…她有一點像八婆。病徵：嚴重頭痛、失去味或嗅覺。流鼻涕、腦袋昏沉。幸好已接種疫苗。」不久之後，希拉蕊又上傳一張眼球往上看的自拍照，精神看起來尚可，她問粉絲：「我今天是否應該在網路教化妝？」並開放投票功能要大家替她做決定。兩個小時後，希拉蕊再發一張小露事業線的自拍照，左下角寫道：「已經結束了」似乎暗示康復了。

不過，希拉蕊宣布染疫前2天才在社群平台曬出劇集《How I Met Your Father》開工的片場照，當時她並沒有戴口罩，和一群同樣無防護的演員們近距離合影，暫時不能確定其餘人有無被感染。

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