近期大陸鋼鐵減產導致鐵礦砂價格近月暴跌三成，但煤礦大漲支撐，大陸鋼價近期回穩；目前中國大陸鋼鐵市場於淡季需求平平，市場仍在密切關注是否祭出課徵出口關稅的消息。

近來受到大陸環保限產影響，澳洲鐵礦砂每公噸價跌破130美元，且三個多月跌幅逾四成，但中鋼(2002)認為煤礦大漲，鋼廠成本仍高，加上鋼材供需吃緊，板類產品暫無下修壓力，且隨著「金九銀十」來臨，將迎接第四季旺季的到來。

先前傳出中國大陸正考慮對出口的熱軋鋼捲等鋼材，課徵出口關稅；若大陸再增加出口關稅，勢必影響全球鋼材供需，造成市場供不應求，鋼價將是「易漲難跌」，高鋼價時代來臨可望進一步確立。

中鋼9月內銷盤價重啟漲勢，平均漲1.2％，中鴻(2014)也跟進漲價，9月內銷產品每噸均漲500元，鋼價第三季仍趨漲。展望第四季穩健小漲的主基調不變，業者都預期下半年鋼價仍是易漲難跌。

俄羅斯8月針對鋼鐵出口加稅，大陸日前也取消熱軋與泛冷軋鋼品13％出口退稅，使得兩大鋼品出口國的外銷鋼品減少，預期將導致全球鋼鐵供應吃緊的情況更為劇烈，加上後疫情時代，全球需求提升，第二季以來持續推升鋼價。

先前，傳中國大陸正考慮對出口的熱軋鋼捲等鋼材，課徵出口關稅的消息未斷；傳出為環保限產與抑制鋼品出口，擬加收鋼品出口關稅10～25％，預計最快9月底前施行。

目前因主要原料之一的煤礦大漲，支撐大陸鋼價。但在旺季尚未到來前，鋼市持續向上的動能不強，短期預估持續在低檔整理。

中鋼7月及8月單月盤均為平盤，9月重啟漲勢，另外，中鋼第三季的內銷季盤報價仍漲了4.1％，第四季旺季到來，業者也預期中鋼第四季季盤將續漲，漲幅則可能略為趨緩。