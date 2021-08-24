疫情從嚴峻期間到現在漸有穩定趨勢，民眾宅在家防疫，與家人相處時間增多，也造成家庭暴力案件激增，台中市府統計，今年一到六月，家庭暴力通報案8167件，比去年同期7497件，增加8％，分析可能居家時間增加，延伸親屬相處衝突，防疫觀念差異，導致家暴事件，無薪假收入減少、失業壓力 ，家中照顧需求增加，易引發衝突。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹今天在市政會議指出，防疫宅在家，造成家暴案增加，與去年1至6月比較，今年台中市一到六月，通報家庭暴力8167件，增加8％，疫情影響可能因素，包括居家時間增加，延伸親屬相處衝突，防疫觀念差異，導致家暴事件，無薪假收入減少、失業壓力，家中照顧需求增加，易引發衝突。

兒少保護通報2418件，減少21％，原因可能為學校停課不停學，視訊教學，教育單位通報相對減少，校園同儕衝突減少，校安案件減少 ，性平案件減少，減少發現家內管教致傷案。

此外，性侵害通報件數452件，也減少13％，分析原因包括減少約會，暴力受害風險，娛樂場所(KTV、電影院、 網咖、餐廳等) 營業管 制，外出遭限制，減少跟網友見面，降低被害風。

疫情穩定，訪視調查恢復，以面訪為主，需安置個案以快篩代替PCR檢測，鬆綁安置個案 會面探視。

台中市長盧秀燕提醒，社工已接種疫苗，疫情期間雖然有的採電視關懷追蹤，應安排親自面訪，避免錯失關心及風險的處理。