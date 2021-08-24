陳小妹與媽媽。（台大醫院提供／林周義台北傳真）

台大醫院副院長賴逸儒（右）贈送陳小妹吉祥物作為紀念。（台大醫院提供／林周義台北傳真）

陳小妹順利完成手術，獲得重生。（台大醫院提供／林周義台北傳真）

年僅2歲的陳小妹，出生後即因全身水腫、大量蛋白尿與腹水合併呼吸衰竭、小腸穿孔，被送至台大醫院加護病房照護。住院後，醫師發現陳小妹的腎臟功能急遽惡化且合併高血壓與電解質不平衡，經基因醫學檢查發現，只要把腎臟問題解決，就不影響將來的發育成長。醫療團隊為此將母親10公分大的腎臟移植給陳小妹，完成高難度手術，陳小妹現已重獲新生。

台大醫院外科部主治醫師李志元表示，陳小妹在2019年出生，由於體型小，需成長到一定階段才能接受移植手術，原訂今年3月動手術的她遇上了敗血症，5月病情穩定後疫情又升溫，一直到今年7月才有機會接受手術。醫療團隊藉由腹腔鏡手術摘取媽媽的左腎臟，並切除陳小妹的右腎，在新竹分院副院長蔡孟昆的帶領下，把媽媽的腎臟移植給陳小妹。

由於成人的腎臟約有10公分長，兒童的則是3公分左右，執行的過程有許多醫療困難。李志元表示，10公分長的腎臟大約佔小朋友肚子的一半，在縫合的過程中，肚子是關不起來的，若勉強關起，會因為腹壓太大導致循環變差，因此必須用人工網膜做修補，讓表皮可以更有彈性，再把肚子關上。另科部主任黃俊升表示，陳小妹的身體對母親的腎臟也產生抗體，必須藉免疫藥物來處理。

完成手術的陳小妹，今與媽媽共同出席記者會，並獲贈台大醫療團隊贈送的吉祥物做為紀念。媽媽提及術後感言，一度落淚哽咽，不斷感謝醫療團隊讓小朋友重生，她們會珍惜，繼續努力往前走。台大兒童醫院院長黃立民說，術後的陳小妹看起來相當開心，台大團隊也感覺欣慰，這表示了醫院的努力已開花結果。

對於陳小妹術後的追蹤，蔡孟昆表示，最需要注意的是排斥問題，臨床上需要繼續追，感染的部分也要小心監控。另為避免另一顆腎癌化的可能，必須視陳小妹體重增加的狀況，安排適當時機手術切除。

目前台大腎臟移植團隊進行過4例2歲10公斤以下的腎臟移植，最久的案例已腎移植超過16年。陳小妹家人無畏疫情進行移植，不僅是家人親情的體現，更有賴台灣整體防疫措施的成功。台大醫院在嚴峻的疫情之下，展現對於病人的保護以及精湛醫療技術，完成幼兒腎臟移植的奇蹟，也為末期腎病的幼兒提供治療的一線曙光。