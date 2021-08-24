高雄市長陳其邁超前掌握高雄市議員總質詢資料，北市議員應曉薇痛批「輕浮、不可取！」。（摘自應曉薇祝您幸福臉書／張穎齊台北傳真）

高雄市長陳其邁超前掌握高雄市議員總質詢資料，引發高雄市政府踐踏與不尊重議會的風波。北市議員應曉薇痛批，總質詢題目是議員的最高機密，高市府卻疑似竊取，難想像陳其邁幕僚程度只有幼稚園程度，加上內鬼、外賊，陳其邁實在是輕浮不可取。

應曉薇表示，府會聯絡員及幕僚單位，只能以近日民代的索資內容或新聞露出進行推敲模擬、猜測；另一種方式幕僚單位親自拜訪議員，針對議員關心的市政議題先進行說明及改善，但高市府卻透過疑似竊取的方式，獲得議員質詢資料，難以想像陳其邁市府團隊的幕僚程度恐只有幼稚園的程度。

應曉薇說，她擔任十多年北市議員，不透露總質詢甚至部門質詢內容的主要原因，不是讓市長、官員出糗或是刁難，而是為監督市政「公開」發掘問題後，能讓市長及市府官員無所迴避，於議事廳上承諾並具體改善。

應曉薇認為，高市議員質詢內容遭外流應是人為竊取因素，照道理市府與議會是「府會不同家」，若議會電腦工程部門無法保護議員的質詢資料，應合理懷疑高雄市議會有「內鬼」或市府有熟悉議會電腦室的「外賊」，透過分享或是遠端操控將議員的質詢資料在10分鐘之內外流。

「堂堂高雄市長被抓包還回應輕浮！」她怒轟，高市政府應說明為何在未經議員同意而取得相關質詢資料，以示對民代問政的尊重，而陳其邁提早掌握總質詢內容，高市府卻對外說明模糊，高市議會除內部調查外，更應請警察局介入調查，避免類似情況再次發生，「陳其邁公然手握議員資料被抓包還回應輕浮，實不可取！」