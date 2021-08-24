通訊軟體運用廣泛，少數人喜愛傳送色情影片給認識的朋友閱覽，不料卻有男子不慎傳至北市議員應曉薇的238人粉絲群組，只見影片中的女主角三點全露、並在進行「愛做的事」。應曉薇見狀大怒，直言已親自截圖，循法處理這名色情影片散播狂。

應曉薇表示，近日就常有女性民眾反應，在群組發現有男性常喜歡散播猥褻、色情影片，讓也在群組裡的女性感受很恐懼、不舒服，正巧就有民眾將色情影片貼到粉絲幫她所成立的line群組，她看到極爲生氣，決定將親自示範如何法辦。

應曉薇表示，她在群組內公開說明「本團隊對不當貼文、貼圖皆已存證，仍請大家愛護群組」，並貼上刑法第 235 條「散布、播送或販賣猥褻的文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科 9萬元以下罰金。」

「吃飽太閒！」應曉薇表示，已截圖蒐證，決定報警，強調通訊手機軟體成立的各種群組，本意是用於傳遞知識、聯絡感情，但民眾在傳達任何貼圖貼文的時候，都應要有同理心，確定自己發送的任何訊息不會讓人感受不好。

她說，但若有市民發現有些人喜歡廣傳色情影片又老「勸不聽」，為遏止歪風，她鼓勵若在群組發現有讓人感受不舒服的影片，截圖法辦。

北市警局表示，張貼、散播、分享這些猥褻影片者，將依法通知到案說明，並函送偵辦，呼籲民眾不要一時無聊而觸法。