家裡如果有飼養毛小孩，恐要多加注意。皮膚科醫師蔡逸姍表示，一名男子長了一顆黑痣，期間除了不斷地變大外，還讓他感到有痛感，就醫發現竟然是一隻會吸血的壁蝨。蔡逸姍說，壁蝨喜歡附著在有毛髮的物體上如犬貓，若人被咬到，千萬別用手直接扯掉，因為壁蝨嘴裡的口器如果斷在人體的皮膚裡，會引起嚴重的過敏反應。

蔡逸姍日前於談話性節目《醫師好辣》分享一案例，一名40多歲男子到門診求診，主訴胸口突然長了一顆黑色的痣，且有愈變愈大的趨勢，甚至還有點痛，經檢查一看發現，形狀像一顆突起的黑痣，皮膚周圍還有些紅腫。

蔡逸姍表示，有的痣比較大顆時，會像野柳女王頭一樣脖子會扭轉，同理痣只要一扭轉就會壞死，她向男子說明，「只要用剪刀剪掉便能解決，你可能一分鐘都還沒來得及尖叫，手術就好了」。

蔡逸姍接著說，將痣剪下放在手術的彎盆裡時發現，痣竟然會移動，且還伸出8隻腳，仔細一看才知道原來是一隻會吸血的壁蝨，蔡逸姍進一步詢問才知道，男子家中有養一隻狗，由於夏天天氣悶熱，他習慣打赤膊睡在地板上，壁蝨本來應該是要去吸狗的血，但因男子的身形較大、又躺在地上，就順便吸他的血，壁蝨吸飽後身體就會鼓起來，乍看之下就會很像一顆黑痣。

蔡逸姍也提醒，壁蝨在國外很常見，如果去爬山被壁蝨咬到，直接用手扯掉「就完蛋了」，因為壁蝨嘴裡的口器如果斷在人體的皮膚裡，會引起嚴重的過敏反應，因此國外有各種特殊的器械將其弄下來，但蔡逸姍也說，壁蝨不見得真的那麼喜歡咬人，牠們只喜歡附著在有毛髮的物體上。