英國維珍集團董事長布蘭森（Richard Branson）旗下的新創公司維珍軌道（Virgin Orbit）將於今年晚些時候上市，加入一長串透過「反向併購」上市的太空公司名單。

這家提供小型衛星發射服務的新創公司，在2017年從布蘭森的另一家太空公司維珍銀河（Virgin Galactic）剝離出來。

維珍軌道的估值為32億美元，預計將募集4.83億美元資金。

該公司計畫在2021年第四季完成交易，並在那斯達克上市，股票代碼為VORB。

維珍銀河主要提供次軌道（suborbital）太空旅行服務，上個月讓布蘭森親自完成了一趟在太空與地球交界處的短暫翱翔。維珍銀河在2019年透過與SPAC（特殊目的收購公司）合併的方式借殼上市。

維珍軌道使用自家的發射技術將小批的輕型衛星發射到太空中。到目前為止，該公司已經完成3次成功的飛行任務。

NextGen Acquisition Corp. II是準備收購維珍軌道的SPAC公司，這家空殼公司由高盛和跨國科技公司PerkinElmer前高層所創立。

NextGen在今年3月首次掛牌上市，其周一股價上漲1.88%，收在9.86美元，市值為4.72億美元。

維珍軌道在完成SPAC借殼上市案之後，其現有投資人預計將保留該公司約85%的所有權。這些投資人包括維珍集團（主要是布蘭森個人的投資公司）、穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）、阿聯酋主權財富基金，以及公司管理層與員工。

根據周一公布的文件，維珍軌道已經簽訂的合約價值約3億美元，預計到2026年，該公司每年營收將超過20億美元。