工業電腦廠威強電(3022)股東會通過配息2元，今（24）日以45.1元參考價除息交易。威強電股價7月中觸及55.4元波段高點後拉回，一個月來修正幅度達18％，今日開高上漲2.44％至46.2元，填息率達55％，但賣壓出籠致使漲勢承壓，截至午盤維持小漲態勢。

威強電2021年第二季合併營收16.19億元，季增13.54％、年減0.75％。毛利率35.84％，低於首季36.54％、優於去年同期35.14％，營益率12.32％則低於首季14.48％及去年同期16.74％。

受本業獲利下滑，以及業外收益受匯損增加而季減30.21％、年減29.32％影響，威強電第二季歸屬母公司稅後淨利2.23億元，季減13.16％、年減17.52％，每股盈餘（EPS）1.27元，雙創為近5季低點。

合計威強電上半年合併營收30.46億元、年增達15.38％，為近4年同期高點。毛利率36.17％創近18年同期高點，但營益率則自14.26％降至13.33％。不過，歸屬母公司稅後淨利4.81億元、年增1.43％，創近4年同期高點，每股盈餘2.73元、則為近10年同期高點。

威強電董事長張明智在致股東報告書中表示，新冠肺炎疫情徹底翻轉全球生活型態，在家工作及零接觸、口罩配戴需求等已成生活常態，應生而起的遠距醫療、AMR自動搬運車、網通等商機，為公司今年積極布局搶進的新商機，以迎接另一波業績及獲利成長高峰。

張明智指出，威強針對醫療市場除了既有硬體優勢，未來更將整合AI及合作夥伴軟體，提供統包解決方案，目前已有體溫量測、戴口罩的臉部辨識等成功範例導入台灣及日本等市場，AI加速卡也被應用在新冠肺炎20秒快篩的檢測設備。

而AMR自動搬運車則是因應零接觸、人力短缺、網購火熱現況所滋生的潛力商機，威強電推出嵌入式電腦結合AI加速卡系列產品，已成功推入歐美市場。綠能則帶動電動車及充電站／樁龐大商機，為公司嵌入式電腦主要業務開發方向，目前新單已有所斬獲。

不過，張明智認為，今年疫苗雖上市，但因病毒持續變異、傳播力道更甚以往，疫情發展不確定性恐衝擊經濟復甦力道。去年第四季起的各地異常天災，更加重物料供應短缺狀況。中美局勢持續緊繃，使中國大陸大廠持續強化重要零組件囤貨。

同時，伴隨5G與電動車等新科技需求暴增等因素影響，全球供應鏈面臨前所未有的供需嚴重失調，造成物料價格狂漲及交期無預警延長異常現象。張明智預期，今年將持續面臨此缺料市況，狀況甚至可能延續至明年上半年。

面對上述嚴峻挑戰，威強電漿致力拓展醫療、網通及AIoT三大主力市場業績提升，並積極部署預估搶料，同步配合替代料、銷售產品彈性安排移除缺料零件等，並與客戶商討調漲價格，以反應原材料上漲成本壓力，以持續穩定生產及獲利，順度此波難關。