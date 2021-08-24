台灣房屋集團趨勢中心統計聯徵資料，六都及全台平均購屋鑑估值以台北市2332萬元最高，台南的910萬元最低，不過觀察10年漲幅，則以桃園市漲幅最多，10年前平均購屋總價為598.9萬元，如今成長至953.1萬元達59.1%；其次為台南市，從586.6萬元提升至910.8萬元，漲了55.3%；第三名為高雄市，從595.6萬元提升至913.7萬元，漲幅53.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，房價貸款鑑估值增加，主要因現代購屋族多半「喜新厭舊」，偏好大樓新社區產品，而土地越來越稀有，取得成本增加，加上缺工問題，以及鋼筋、水泥漲價營造成本增加，因此全台房價10年平均增加三成五。

進一步觀察，漲幅最大的桃園市，又以八德、中壢兩區漲勢最驚人，十年增幅超過九成！張旭嵐指出，桃園近十年建設起飛，受惠於高鐵和機場捷運通車，縮短北北桃生活圈距離，再加上人口福利政策，和青埔特區的發展快速，推案量大，區域生活機能越趨完整便利，吸引不少雙北輕移民進駐，需求帶動買氣，桃園也在近年成為大台北生活圈中，最宜居的城市。

台灣房屋八德興豐直營店店長崔文翔指出，10年前八德買房預算480萬元，如今則提升至950萬元，主要是因10年前八德尚未有建設，不過近幾年各大建設陸續出現雛型，包括捷運綠線將有5個站點在此通過、八德國民運動中心將在9月試營運、國道三號增設大鶯豐德交流道，將可紓緩八德和大溪的交通壅塞等，吸引雙北、新竹客來此購屋，房價也來到2字頭，2+1房及小3房預算900多萬元，正3房則要1100~1300萬元上下，大4房產品更是推升至2000萬元門檻。

由聯徵資料觀察，近十年南部的漲幅都超過5成，包括台南和高雄在2010年縣市合併，升格為直轄市之後，拉近了周邊衛星行政區的距離，人口集中及建設不斷發展，建商積極推案、開發，新案也帶動周邊房價起漲。

至於台中總價漲幅相對保守，10年來漲幅約15%，為六都最少，台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中分析，台中增幅低，主要來自於熱賣產品的轉變。10年前台中的房市，仍有相當比例為透天交易，當時市區總價700~1000萬左右的中古透天厝，是市場上的熱賣物件；而近年隨著房價上漲，台中房市已轉變為大樓當道的局面，並以800~1200萬的2、3房小宅為主流，所以總價帶差異小，房價成長幅度相對收斂。