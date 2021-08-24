為防堵非洲豬瘟侵台，移民署中區事務大隊台中市第二服務站加強宣導。（移民署提供／王文吉台中傳真）

近日查獲首宗自越南走私非洲豬瘟病毒肉品入境，移民署中區事務大隊台中市第二服務站除加強於網頁、FB、LINE及櫃檯服務區主動告知民眾，並呼籲新住民及外國朋友，入境時不可攜帶動植物及豬肉產品(含月餅、罐頭及泡麵等)，違者最重將處以罰鍰新臺幣100萬元。

行政院非洲豬瘟中央災害應變中心表示，全球非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，除中國、韓國及菲律賓等國家持續通報病例，2021年迄今亞洲地區還新增馬來西亞、不丹2個疫區國家。

非洲豬瘟病毒可存在冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天甚或肉類製品仍具有病毒存在。台灣現非豬瘟疫區，為了保護本土豬隻，絕不可從國外攜帶肉類產品、走私動物或其他豬肉產品返國，若發現可疑案例請撥打通報專線：0800-039-131，全民共同防堵非洲豬瘟疫情於未燃。

台中市第二服務站對新住民的非洲豬瘟防疫宣導一直以來都持續進行，除加強於網頁、FB、LINE及櫃檯服務區主動告知民眾，並再次呼籲新住民及外國朋友們，入境時不可攜帶動植物及豬肉產品(含月餅、罐頭及泡麵等)。

站主任王驥表示，違反規定者最重將處以罰鍰新臺幣100萬元；違規輸入、網購或漁船走私肉類產品者，檢疫物沒入銷毀，並按規定將處7年以下有期徒刑，得併科罰金300萬元以下

王驥呼籲，新住民朋友思鄉情切，難免想念家鄉的味道，中秋將至，請新住民及外國朋友們大家務必要有警覺心，不要購買來路不明或私自帶入的豬肉製品，若發現有走私販賣肉類製品請撥打通報專線，務必遵守相關規定，共同守護台灣農畜產品安全及養豬產業。