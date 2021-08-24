辣模子涵擁有天使臉孔與不科學魔鬼身材，當初因「直播天王」連千毅風波而大開知名度，如今挺過負面新聞重新出發，子涵更加積極經營社群，幾乎每隔2、3天就會上傳新的辣照，最新曝光的比基尼炸奶照，再度引發男性粉絲暴動。

直播女神子涵因連千毅事件而聲名大噪，當時她一度被外界認為是「連千毅寵妃」之一，但事後她嚴正否認，而子涵其實一直抱有星夢，她趁此機會進軍演藝圈，不料前年又爆一連串負面新聞，讓子涵一度沉寂，不過女神韌性超強，重整旗鼓後選擇堅強以對，且不改辛辣大膽作風，如今已強勢再出發。

子涵復出後，在社群高頻率分享辣照，最新的照片中，子涵放送一張相當具有夏日風情的比基尼照，只見她穿著桃紅色三點式高衩比基尼，無論上半身還是下半身布料都相當短小，上身部分更是幾乎要遮不住豪乳，碗公奶呈現炸裂狀態，也讓她格外渾圓的胸型見客。

子涵貼出炸奶照，寫下：「想做你懷裡的貓 連睡覺都是撒嬌」，而這張照片po出還不到一天，已經狂吸近2萬讚，連「國民男友」鳳梨鼠薯(吳泓逸)都來朝聖按讚，留言區一片讚美聲，直呼「要多大有多大」、「最辣的喵喵」、「好大好圓」。