【旅遊經 編輯部報導】臺灣四面環海，水產豐饒，其中台灣民眾最愛吃魚，而且台灣可吃的魚種可說是百百種，但臺灣民間十大美味魚種(好魚)──台語是這麼說「一午、二紅衫、三鯧、四馬鮫、五鮸、六嘉鱲、七赤鯮、八馬頭，九烏喉、十春子」，雖然各地因產量與地區，排行略有不同，但總不出這十名之列。而此時東北角海域「美魚」之一的赤鯮，赤鯮的肉質鮮嫩肥美，無論是紅燒或乾煎都能品嘗美好滋味，正值當令，民眾想吃美味，要把握時間！

夏天的東北角海域因位處大陸沿岸冷流及黑潮的交會處，海流交換旺盛，水質清澈且富含營養源，孕育了許多美味的漁產品，而俗稱「赤鯮」的「黃背牙鯛」正是東北角美味的高經濟價值魚種之一，赤鯮盛產於夏、秋兩季，東北角漁民多用延繩釣、船釣等漁法捕獲。

東北角漁民以一支釣漁法釣獲赤鯮。(貢寮美灩山漁民蔡家源提供)

東北角漁民船釣捕獲的肥美赤鯮。(貢寮美灩山漁民蔡家源提供)

貢寮美灩山漁民蔡家源表示，由於貢寮澳底外海有投放人工魚礁吸引赤鯮到此洄游，因此東北角的漁民常開著漁船在澳底外海以一支釣漁法釣獲赤鯮。

當令赤鯮的肉質鮮嫩肥美，無論是清蒸、油炸或紅燒都能品嘗美好滋味（圖片：新北市政府漁業處提供）

赤鯮無論乾煎和紅燒都能展現出其獨特的風味，是在家就能輕鬆上手料理的美味食材 （圖片：新北市政府漁業處提供）

澳底香園小吃店老闆洪健德老闆表示，這個季節的赤鯮肉質鮮甜、軟嫩，無論是乾煎和紅燒都能展現出其獨特的風味，而且在家就能輕鬆上手料理，是家常美味食材，只需要先將買回來的赤鯮以中小火油煎至雙面金黃備用，再以油鍋爆香蒜瓣和薑絲，加入醬油、糖及水燒煮2至3分鐘後，將魚放入一起燒煮約10分鐘，最後加入綠蔥段以大火收汁，就是一道色香味俱全的紅燒赤鯮。

另外，施薄鹽乾煎即是一道「香煎赤鯮」，盛盤後灑上些許胡椒鹽或再加入檸檬，即是一道美味的家常。另外，可加入薑絲，煮一鍋魚湯，盛裝前，加入少許米酒及蔥花，也是一道美味的赤鯮魚湯！新北市漁業處表示，新北市生產許多美味的當季水產品，希望大家防疫期間多利用網路採購在地優質冷凍水產品，在家自己動手烹飪安全、健康又美味，還能用行動支持在地小農發展。

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