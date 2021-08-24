【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

今增6確診，分別是1本土個案與5境外移入。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增6例確定病例，分別為1例本土及5例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。截至目前，國內共累計15938例確診，其中829人死亡。指揮官陳時中表示，清零不是我們的目標，目前方向不變，希望儘量找出病人，予以治療，避免在社區中傳播。

今日新增的1例本土病例(案16044)，為本國籍70多歲男性，8月22日因其他原因就醫，採檢後於今日確診(Ct值37.7) 。衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，目前匡列家庭接觸者1人，列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

另外，今日也新增5例境外移入個案，均為男性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本(案16043、16045、16048)、印度(案16046)、土耳其(16047)入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於8月12日至8月22日。

確診個案中，今日新增1例死亡個案(案15877)，為80多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月27日出現食慾不振症狀，並於同日死亡；後因同住家人確診(案15851)，故於8月5日進行採檢，8月6日確診(Ct值23.8)。

5月11日至今，共累計公布14727位確診個案中，已有13621人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。截至目前，國內共累計215938例確診，分別為1378例境外移入，14507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。去年至今累計829例死亡，其中821例本土，為新北市408例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

陳時中表示，清零不是我們的目標，目前方向不變，希望儘量找出病人，予以治療，避免在社區中傳播。國際上維持14天檢疫策略，經濟沒有因此受影響，這兩年經濟成長率好，這樣才能讓內需市場復甦。指揮中心採取邊境嚴管加上社區疫調、疫情控制，恢復內需市場需要，讓國民日常生活正常，對於外銷，一直維持高成長，目前是以這樣的架構，計畫我們的防疫。