楊祐寧飾演充滿英雄霸氣的喬峰。（myVideo提供）

楊祐寧首度挑戰金庸經典名著，就演繹《天龍八部》中充滿英雄霸氣的男主角喬峰，該角色珠玉在前，楊祐寧強調：「我只希望塑造出一個這一代人的喬峰。」喬峰堪稱是金庸筆下第一鋼鐵直男，他近日在微博積極替新劇造勢時也表示，對於能飾演喬峰感到榮幸，「他是一個非常『正』的人，完全沒有任何一點雜質在這個人身上。」希望呈現出喬峰在丐幫中所培養出的凜然俠氣。

金庸同名小說的武俠電視劇《天龍八部》再次翻拍，找來中港台三地堅強卡司，由楊祐寧飾演喬峰、文詠珊飾演王語嫣、白澍飾演段譽、張天陽飾演虛竹，講述丐幫幫主喬峰、大理世子段譽和少林小僧虛竹三人各自肩負家國使命，從而步入江湖並相知相遇、義結金蘭的故事。黃奕、邱心志、呂良偉等武俠古裝劇老戲骨也友情演出，成功再現金庸原著一代武林的磅礴氣勢。該劇在myVideo全台獨家首播，每日更新。

楊祐寧擁有稜角分明的相貌五官，外型上也格外適合豪氣蓋天的喬峰，導演于榮光說：「他天生有一種武俠的氣質，往那裡一站，他那種不羈的感覺特別像喬峰。」製片人更感受到他在演出時的熱情，形容他「努力、敬業、認真」，拍攝過程中和導演積極討論創作、造型，顯示他對此作的重視。

名著再度翻拍，除了耳熟能詳的角色，打鬥特效和宏偉場面都是看點，一場楊祐寧飾演喬峰為人所陷，甘願為情義連續挨刀，鮮血直流，他臉上寫滿了英雄大義，自己受罪也毫無怨言，讓網友隔著螢幕都感受到痛。而另一場近3分鐘的「北喬峰大戰南慕容」對打戲，喬峰、慕容復各自代表南北方的武林霸主，在少林寺中首遇後展開頂尖高手對決戰，兩人各自使出看家招數，喬峰一記降龍十八掌中的「潛龍勿用」讓慕容復甘拜下風，楊祐寧充滿力量的動作和發狠的眼神表情令人直呼帥氣，戲中武打設計有板有眼，並透過特效增添可看性。

《天龍八部》的經典「喬朱CP」喬峰和阿朱為該劇增添不少浪漫情懷，飾演阿朱的蘇青因《延禧攻略》的爾晴一角為人所知，兩人在杏子林一戰中相遇，一眼萬年，從此再也移不開注視著彼此的視線，劇中阿朱深情為喬峰梳髮戴帽，喬峰則在芒草野叢間摟腰環抱住險些跌倒的阿朱，各種甜蜜互動讓影迷內心狂冒粉紅泡泡，但這段刀光劍影中的兒女私情始終困難萬千，兩人戀情也成為影迷的最大淚點。蘇青提到楊祐寧飾演的喬峰時表示：「在他身上找到家的感覺、找到溫暖、找到歸屬感。」

文詠珊飾演「神仙姊姊」王語嫣也備受網友討論，文詠珊的顏值、氣質自帶仙氣飄逸氛圍感，以而立之年演出靈動俏皮的模樣，連楊祐寧都被驚艷，他日前開玩笑放話：「我再也不和文詠珊共演！」接著解釋：「因為小夥伴總是談論王語嫣這個小姊姊，誰還注意我這個豪氣的喬峰啊！」他笑言若對方願意提供簽名照讓他送給好友，才會考慮再次合作。