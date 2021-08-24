大陸澎湃新聞24日報導，在已推廣「周三無作業日」的基礎上，浙江省湖州市安吉縣日前推出「義務教育十條減負措施」，其中規定周一至周四，小學生書面作業全部在校內完成，沒有回家書面作業。

根據安吉縣教育局《關於進一步深化義務教育改革的若干舉措》，當地將確保小學生、初（國）中生每天睡眠10小時、9小時；小學上午到校、上課時間一般不早於7點50分、8點30分，初中一般不早於7點20、8點00。

小學每天設一節體育課，確保每天運動一小時。中小學每周開一節勞動課，學生每學年學會1~2項家庭勞動技能。推行義務教育學後託管「5＋2」（學校每周5天開展課後服務，每天至少2小時）全覆蓋，探索假期託管服務。

作業和考試方面，《若干舉措》嚴禁使用電子方式布置作業或要求學生用手機完成作業；嚴禁給家長布置或變相布置作業及要求檢查、批改作業。

小學取消期中考試，初中不得月考、「周周清」考試；嚴禁公布學生考試成績和排名。推進義務教育綜合評價改革，小學實行學科分項等級評價。此外，小學一年級要嚴格按課程標準零起點教學，初中均衡編班，嚴禁以任何名義設立重點班、快慢班、實驗班。