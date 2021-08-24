針對154隻走私貓遭安樂死一事，台北市長柯文哲昨日表示，總統蔡英文半夜在臉書發文，隔天他就被有計畫、有組織的攻擊，遭北市府前發言人、民進黨副秘書長林鶴明PO文反擊，「你又不是走私者，攻擊你要幹嘛？」北市府現任發言人陳智菡今（24）日也透過臉書嗆辣回擊，表示「沒有你們，柯文哲會過得更好」，並以「恐怖情人」來形容。

154隻走私貓遭安樂死，柯文哲在臉書發文表示，不能善待動物不能算進步國家，隨即遭指曾說要踹貓、打鴿子，甚至嫌動物之家改建預算貴，被批是在蹭熱度。柯文哲昨日表示，這技倆太熟悉了，只要蔡總統半夜在臉書發文，隔天他就被有計畫、有組織的攻擊。

林鶴明在臉書發文反擊，表示「害你的是你的小編，不是民進黨，因為你的小編不知道你不想增加經費給動物之家。」「講難聽一點，柯文哲三個字從來就沒出現在大家討論的範圍內。柯文哲又不是走私者，攻擊你要幹嘛？」

海巡署破獲走私未檢疫的品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局依法將154隻走私貓安樂死，引發爭議。（圖/海巡署提供）

不過林鶴明一番言論也引起陳智菡不滿，今日透過臉書回嗆，直言「有一種人，叫做恐怖情人」，他們以為自己對對方最好，以愛之名，對被害人進行種種言語暴力、精神綁架，實際上只是投射自己的種種想望，會拿你過去講的每一句話來質疑，說你變了、你錯了，但他們不知道人會成長，或許是因為他們一直回頭，或者還停在原地。

陳智菡接著說，以愛為名，他們當了幕僚就以為自己是操偶師、造王者，沒有他們就不行，以為可以隨意把人擺弄，以為真實人生像動漫一樣可以被人設，「對！別人都沒有中心思想，就你最有理想。」且若轉職後「本業」是批評前東家，來提升自己的價值，實在不厚道，把人抹黑還要全面撲殺，更不厚道。

林前發言人一直在講「動物之家緩建」，批柯說一套做一套，陳智菡解釋，事實上動物之家長年陳舊老廢，為改善流浪動物收容環境，才在柯任內規劃推動改建，目前已經搬到中繼之家，明年還編列更優質的欄舍，希望提供收容貓犬更好居住品質，甚至編列預算聘用動物行為訓練師、推廣多元認養，透過異業結盟提高民眾增加看到看到動物的機會與認養率。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

昨天柯文哲也在記者會上清楚說明，陳智菡認為，至少柯文哲敢於為自己的政策辯護，他拍板他承擔，至少柯文哲知道不要為了搏政治紅利與名聲去揮霍民脂民膏。而這一點大概是民進黨很多人做不到的事，疫苗、紓困、振興，她說，貴黨推出的政策很多，與廣大民意背道而馳時，怎不見副秘出來大力辯護澄清？

陳智菡強調，君子絕交不出惡言，但對於選擇永遠站在執政者那邊的專業政治從業者來說，似乎沒有這件事，因此拜託恐怖情人們，不愛了就不愛了，變心了要跟富二代走，就不要在那邊臨去秋波，除了批評柯文哲，請善用各位的行政資源，不要只會操弄網軍、顛倒是非、愧對民主。