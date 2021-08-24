「澳門賭王」何鴻燊4房兒子何猷君可謂人生勝利組，不僅身家千億，又擁有高學歷，兩年前他閃娶大陸超模奚夢瑤，同年生下賭王千億金孫，婚姻事業兩得意，身為澳門電競總會會長的他，最近網上流出一段他參加電競活動的影片，場外他與一名女工作人員對罵，對方還當眾譙他：「私生子有什麼了不起」，對此，何猷君昨(23日)發文澄清了。

何鴻燊去年病逝不久後，有網友爆料何猷君改掉微博上的自介，將原本寫著「香港社交名人、賭王何鴻燊四房兒子」移除，改為「澳門電競總會會長、創夢天地合夥人、深圳威武電競董事長」，之後他澄清早在父親過世前就申請改頭銜，沒想到父親辭世後，微博竟突然認證完成，讓他錯愕，但言談中也可見他疑想撕去出身富豪之家的標籤，靠自己的努力重新開始的自信。

何猷君和工作人員互罵影片流傳。（圖／翻攝自南都娛樂周刊微博）

近日，網上流出一段何猷君在電競活動會場跟女工作人員起衝突的影片，對方大喊：「你就是個廢物，私生子有什麼了不起」，何猷君則高EQ說：「聽不到聽不到，聲音太小聽不到」，懶得與之起舞，消息傳開後，部分網友對何猷君的行為十分驚訝，昨他發文回應原本不想回應鬧劇，但眼見有人攻擊到他家人，決定把話說清楚。

何猷君回應。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

何猷君指出，看過影片都知道，他並沒有辱罵工作人員，倒是對方對他的批評，有影片為證大家應該都有聽到，他自認所帶領的團隊覺得贏得起也輸得起，以後會更加強管理自己的情緒，最後並反嗆網友：「說我人設崩塌的網友，我在互聯網的人設不都是你們說了算嗎？」不認自己本來有所謂的人設，一切本來都是外界給他的標籤。