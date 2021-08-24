據大陸國家衛健委今天通報，大陸昨天新增35例新冠肺炎確診病例，除河南1例本地確診，其餘34例均為境外輸入。河南省商丘市疫情防控指揮部辦公室昨天（23日）通報1例無症狀感染病例，此前曾進行8次核酸檢測均無感染。

昨天新增境外輸入病例，分別為上海9例，廣東8例，浙江7例，雲南4例，福建、四川各2例，天津和陝西各1例；同日新增9例無症狀感染個案，全部為境外輸入。

昨天下午3時許，河南省商丘市虞城縣人民醫院報告一宗無症狀感染者郭某英，為商丘市早前確診病例的共住家庭成員，作為確診病例的密切接觸者，自8月13日起接受集中隔離觀察，期間沒有密切接觸者。郭某英自8月4日至21日共進行8次核酸檢測，結果均顯示無感染。

而早前爆發新一輪本地疫情的河南省鄭州市，截至週一已連續9日零新增。當地當日宣佈，自下午6時起將2地降為低風險地區，同時解封部分居住小區。而為徹底排查潛在感染者，切斷傳播鏈，當日今天（24日）起將開展第5輪全民核酸檢測，預計至週四（26日）完成採樣。