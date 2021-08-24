從電視螢幕、大學到國會，阿富汗女性奮鬥了20年才能為自己發聲、為自己挺身而出，而這一切在武裝組織塔利班（Taliban）掌權後的幾天內就煙消雲散。

官員和雇員們說，在塔利班本月以迅雷之勢控制阿富汗後，一些人權和援助組織開始在網站上移除女性受助者、工作人員和其他當地女子的圖片。

聯合國婦女組織（UN Women）亞洲暨太平洋分部主任那西里（Mohammad Naciri）說：「我們的首要任務…是確保我們團隊，以及與我們合作和接受我們服務的婦女安全。」

他說，一旦看到當地出現令人安心的跡象後，就會再次上傳網站上移除的內容；他形容阿富汗的現況是「性別緊急狀態」。

部分維權人士擔心，刪除女性圖片的舉動，可能無意中助長了不讓女性在公眾生活擁有一席之地的意識形態，塔利班在1996年到2001年掌權時就是實施這樣的嚴苛政策。

但由於擔心塔利班利用任何數位記錄來鎖定特定群體，至少有5個國際組織告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation），他們已移除可以看出阿富汗女性、兒童和工作人員身分的圖片。

一名不願具名的樂施會（Oxfam）發言人表示，為防萬一，已主動移除相關內容。樂施會的阿富汗網站上週短暫斷線，20日恢復了修訂版網頁；聯合國婦女組織也把阿富汗版的網頁換成一項聲明，並把阿富汗從服務據點列表中刪除。

國際特赦組織（Amnesty International）曾表示，在塔利班於一週多前掌權後，數以千計阿富汗人「陷入遭塔利班壓迫的重大風險」，包括學者、記者、維權人士。

一名匿名援助工作者說，許多同事已經躲起來了。各種慈善團體在阿富汗致力提升女性獲得醫療保健、教育和工作的權利，其中多數組織的工作人員都不願透露身分，因為他們不想吸引塔利班注意自己或組織的網站。

塔利班掌權後，數以千計人急著刪除自己在網路留下的紀錄，害怕會被追蹤和鎖定。已有阿富汗個人和維權團體通報，抗議行動遭到報復，曾任政府職位、批評過塔利班或與美方合作過的人都被圍捕。還有前官員描述近日躲避槍手挨家挨戶找上門的情景。

雖然塔利班掌權後試圖呈現較寬容的一面，聲稱女權會在伊斯蘭架構下受保障，但很多人記得塔利班過去的殘酷措施，例如鞭刑和石刑，女性必須穿全身罩袍，不得上學、工作，若無男性親屬陪伴不可出門。

不過，國際特赦組織和另一個人權團體認為，雖能理解風險，女性仍須在阿富汗社會上露面。

國際特赦組織位於斯里蘭卡的南亞分部專員哈密迪（Samira Hamidi）是阿富汗人，她說，女性的存在和貢獻不該從社會上消失，「只因女性處於險境就刪掉所有相關內容，如果每個人都這樣處理問題就太令人失望了…這正中塔利班下懷」。

「人權觀察」（Human Rights Watch）女權部門副主任巴爾（Heather Barr）與阿富汗女性共事了6年多，她說，新一代阿富汗女性在職場和教育上有了長足進步，不會容忍自己在公眾生活中被抹殺。

巴爾表示：「這在2001年就已無法容忍，但過去20 年來，女性生活有了很大的改變。試圖在公共領域抹殺她們，就是否定她們的人性。」