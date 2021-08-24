中國人民銀行（大陸央行）行長、大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱23日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會。會中強調，要繼續做好跨週期設計，銜接好今年下半年和明年上半年信貸工作，包含要促進實際貸款利率下行，加大信貸對實體經濟特別是中小微企業的支持力道。

此外，結合大陸8月MLF（中期借貸便利）操作及LPR（貸款市場報價利率）報價來看，目前銀行體系流動性整體保持合理充裕。受疫情反復等因素影響，市場有聲音認為，下階段經濟發展面臨較大壓力，對「降準」、「降息」預期升溫，業內普遍看好年內會再降準。

在具體操作上，易綱指出要堅持推進信貸結構調整，加大對重點領域和薄弱環節的支援，使資金更多流向科技創新、綠色發展，更多流向中小微企業、個體工商戶、新型農業經營主體。要促進實際貸款利率下行，小微企業綜合融資成本穩中有降，並要繼續推進銀行資本補充工作，提高銀行信貸投放能力。

據券商中國引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，7月金融數據整體偏弱，不排除短期波動影響，預計人行降准對信貸和社會融資的提振效應將在8月體現，預計8月金融數據表現有望回升。接下來伴隨宏觀政策向穩增長方向微調，信貸、社融及M2增速等主要金融資料將進入一輪波動上行。