總部位於新加坡、以科技驅動的潮流新型態連鎖咖啡品牌Flash Coffee看好台灣年產值近800億的「黑金」市場，以及擅用科技的年輕上班族群，宣布正式登台於台北行天宮商圈開出首家分店，預計9月開出第2家信義區永吉店，持續占具高度發展潛力的上班族商圈。

去年初甫創立的Flash Coffee主打以親民價格提供屢獲殊榮的高品質咖啡及飲料，邀請世界拉花冠軍Arnon Thitiprasert策畫設計金牌菜單。消費者可透過App線上訂購付費、選擇標誌性的黃色實體店面快取，或透過各市場主要外送平台訂購。

Flash Coffee獲得Rocket Internet、Delivery Hero、White Star Capital、DX Ventures、Global Founders Capital和Conny & Co.等知名投資公司支持，憑藉豐富的創新科技經驗與金融背景，目前在新加坡、泰國、印尼等地已有近百家門市，在全球大疫情期間逆勢拓展版圖。

看好台灣年產值近800億的「黑金」市場，以及擅用科技的年輕上班族群，Flash Coffee下半年正式進軍台灣，透過房地產科技及消費者匯集行動數據，瞄準台北行天宮商圈廣大的上班族群作為進軍台灣首站，自昨（23）日起試營運，並祭出快閃2周買一送一優惠。

展望後市，Flash Coffee將在9月開設第2家信義區永吉店，持續搶占具高度發展潛力的上班族商圈。公司目前以每周開設5家新店的速度，展現拓展亞洲市場的野心，預計明年將進一步進軍亞太地區另外6個市場。