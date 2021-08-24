我國有不少友邦面臨氣候變遷的危機，國際合作發展基金會日前與中央氣象局簽署合作備忘錄，希望借重創新氣象科技，深化援外計畫氣象資訊的應用及普及性，以充分發揮氣象資訊對防、減災及維持社會經濟穩定的效益，除有助於提升國合會技術援助層次，更可推動我國多元氣象服務產業走向國際。

根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）8月發布的科學報告，地球暖化已造成難以逆轉的深遠影響，隨之而來的極端天氣、自然災害、海平面上升等事件，將對世界各國帶來衝擊，這也凸顯了調適作為（adaptation）的重要性。

國合會表示，透過簽署合作備忘錄，國合會盼運用我國「數值天象預報」技術，協助友邦提升氣象資料處理效能，拓展氣象在天災防治及農業等領域計畫的應用。同時結合國合會駐外技術團深入當地的輔導網絡，因地制宜推廣合適的智慧應用科技，協助夥伴國政府建構民眾自主性防災的意願與能力，化被動救災為主動防災。除能減少災害導致民眾生命財產損失，更可降低災後重建的社會成本支出，彰顯我國技術合作計畫具體援助效益。

國合會指出，為了強化友邦面對氣候變遷的韌性，降低天然災害造成生命與經濟損失，國合會近年積極將氣象科學導入援外計畫，具體案例包括「聖克里斯多福及尼維斯農業因應氣候變異調適能力提升計畫」、「貝里斯城市韌性防災計畫」、「宏都拉斯森林蟲害管理計畫」以及「尼加拉瓜水災預警能力強化計畫」，未來也將進一步擴大至「瓜地馬拉防災預警計畫」。