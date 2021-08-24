中央氣象局、國健署及中研院跨域合作，共同推出「樂活氣象」App，學者表示，根據氣象局及國健署整合多年的數據分析顯示，當氣溫超過34度時，女性中暑等熱相關疾病風險高出7倍，男性約3.6倍，65歲以上長者則為5倍，民眾可透過該App的預警功能，在氣溫較高時預先做好防護措施。

氣象局今(24)日舉辦「健康氣象跨域服務」記者會，今日推出的「樂活氣象」App整合氣象局的氣象資料和健保資料庫，包含健康氣象、休閒旅遊、數位科普、疾病衛教等功能。

中研院環境變遷研究中心副主任龍世俊受訪表示，在氣候變遷加速下，溫度的上升也會越來越快，也會造成健康上的衝擊，結合氣性局資料，結合健保每年因中暑而送急診的人數作分析，發現當氣溫超過34度時，女性中暑或相關熱傷害急診的風險將高出7倍、男性為3.58倍、65歲以上為5.25倍。

至於App介面上的熱傷害預警指數包括溫度、相對濕度、風速及太陽輻射，當每日最高綜合溫度熱指數超過33，0到14歲兒童發生熱傷害的風險高出6.8倍。

龍世俊指出，隨著氣候變遷的加劇，白天高溫時間可能變長，營造工地的勞工可以輪替休息，並不是說要放假，畢竟工地是做一天賺一天錢，但可以避開最熱的時候工作，很多大型營造公司已經有這方面的調整。根據現場調查，大概有十分之一的勞工有中暑經驗，如果能事先預防，基本上就能降低熱傷害，「樂活氣象」App的預警提醒功能不只對勞工，運動者、體育課等情境也非常有幫助。